中共十九大 習思想入黨章正受阻？

中共十九大將在10月召開，預測習家軍將全面上位掌權，但習思想是否入列黨章，則有待觀察。圖為中共總書記習近平。（路透）

2017-09-01 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會決定在10月18日在北京舉行，時間確定之後，引發各媒體的關注，從會前的各項打貪動作《新華社》發布訊息推敲，習家軍幾乎可確定將全面上位，掌控權力，不過，正企圖寫入黨章的「習思想」，則受到阻力。

綜合媒體報導，在《新華社》發布的新聞稿中，指「大會將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導」，後面跟著「貫徹習近平總書記系列重要講話精神和黨中央治國理政新理念新思想新戰略」，完全沒有提到江澤民及胡錦濤在習近平之前的2位領導人。

大部分媒體都傾向認為，習思想將入列黨章，且習家軍也將全面掌權，不過香港《蘋果日報》卻認為，從「官媒報道顯示，『習思想』在十九大進入黨章的企圖受阻，有分析認為，此舉顯示習近平要跟毛澤東及鄧小平相提並論，黨內有人不服」。

在人事布局上，各媒體著重的方向都在政治局7人常委制是否改變，雖然之前有觀察認為，可能會改變或調整為主席制，但目前看來，改變的可能性已經變低；但是，習大將王岐山是否留任政治局常委則成了另一觀察指標，江澤民時期有「七上八下」（67歲留任，68歲退休）潛規則，而王岐山正好碰到這個年齡關卡。

另外，重慶市委書記陳敏爾也被預測可能進入政治局常委，是否成為習近平接班人而受到矚目。