哈維颶風將再次登陸 美德州面臨2度傷害...

哈維颶風明天恐再次登陸，警消積極救援當中。（法新社）

2017-08-29 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕50年來最強颶風「哈維」狂掃美國德州，已造成至少10死、30傷，受災人數達680萬人，仍有45萬人等待救援，目前颶風雖已減緩為熱帶性風暴，不過仍在墨西哥灣海面上，預估明天可能折返回陸地，若再次襲擊休士頓，將讓災情雪上加霜。

綜合外媒報導，哈維颶風又調轉回頭，並開始滯留打轉，專家預測30日將挾帶更多雨量重新登陸，目前哈維正在海面上吸取水氣，恐造成德州二次重創，目前居民已嚴陣以待，境內2座水庫已開始洩洪。

美國當局今天也派出船艇、卡車、直升機等，期盼能在哈維又回轉休士頓前，搶救因洪水淹沒街道等待待救的民眾。休士頓市長特納（Sylvester Turner）表示，目前已救了2000多人，仍有更多災民會陸續抵達避難所；消防局長潘尼亞（Samuel Pena）也呼籲民眾保持耐心，一定會盡可能救到每個人。

美國國家氣象局（NWS）指出，從6月1日到8月27日，休士頓的雨量已達到1170毫米，不到3個月時間卻已下完近一年的雨量。

目前德州共有至少10死、30傷，受災人數達680萬人，仍有45萬人等待救援。（法新社）