警方美墨邊境祕密通道堵人 竟逮到23名中國偷渡客

美墨當局於當地時間27日，在兩國邊境交界處的一座秘密通道逮捕30名偷渡客。（圖擷自CBP San Diego‏ Twitter）

2017-08-28 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕美墨當局於當地時間27日，在兩國邊境交界處的一座秘密通道逮捕30名偷渡客，但讓警方訝異的是，其中23人為中國人，僅7人為墨西哥籍。這30名偷渡客已被移交給聖地牙哥（San Diego）當局處理。

綜合外媒報導，美國聯邦邊境保護局（CBP）邊防人員在墨西哥蒂華納市（Tijuana）以北的奧泰梅沙（Otay Mesa）邊境站一帶，逮捕30名看來剛入境的偷渡客，其中21男和2女是中國人，4男3女則是墨西哥人。

據墨國官員說法，該隧道入口在蒂華納市一座倉庫內，而出口則是在加州聖地牙哥邊境圍欄，因為透過一名密報者告知倉庫後方有多名武裝份子，才讓此祕密隧道曝光。

美國移民及海關執法局（ICE）發言人基斯（Virginia Kice）表示，地下秘密隧道出現在墨西哥及加州邊界其實不算新鮮事，大部分是被跨國犯罪組織用來作為運送毒品，但透過這起事件，美國執法部門將與墨西哥當局合作把焦點著重在人口走私的細節上。

知情人士透露，目前中國居民偷渡美國的方式很多，包括輾轉多國、假冒高管身分，甚至下飛機後直接闖海關等。而偷渡美國需要支付的偷渡費，維持在5萬美元（約新台幣151萬）至8萬美元（約新台幣241萬）左右，依照行程遠近收取不同費用。