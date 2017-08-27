中印戰爭打不打？莫迪是否出席金磚國家峰會成指標

印度總理莫迪（Narendra Modi）是否出席這次的金磚國家峰會，促使中國、印度兩方領導人有機會在中印邊界的紛爭進行討論，眾人矚目。（法新社）

2017-08-27 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國將於2017年9月3至9月5日在福建省東南沿海城市廈門舉辦第九屆金磚國家峰會，而這給中國領導人習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）提供了一個可能會晤機會，讓兩國在幕後討論有關中印軍隊在洞朗（Doklam）地區對峙的緊張關係。

綜合媒體報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）是否出席這次的金磚國家峰會，促使中國、印度兩方領導人有機會在中印邊界的紛爭進行討論，眾人矚目。前印度總理瓦傑帕伊（Asal Bihari Vajpayee）的助手庫爾卡尼（Sudheendra Kulkarni）表示，儘管有多人猜測莫迪將派出低層級的官員，他認為莫迪將參加這次的會議，因為如果莫迪缺席，其他三名金磚國家成員將會收到「負面信號」。日前中國軍事專家羅富強表示，中印究竟打不打，就要看情況與機會！倘若莫迪不參加在廈門召開的「金磚國家峰會」或派低級的其他人出席會議，那就說明印度決心與中國鬥到底，這就必須打了！然而機會則是另指在「金磚國家峰會」之前，印方主動退兵或在會議期間，兩國領導人會晤，達成印軍退兵。

中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英表示，金磚國家峰會是多邊場合，基本上不會討論雙邊問題。金磚國家峰會是由五個成員國組成，包含中國、巴西、俄羅斯、印度和南非。中印軍隊的洞朗對峙事件，始於2017年6月18日，至今已歷時兩個多月，然而這一次的金磚國家峰會可能是中印兩國之間在幕後談判，藉此解決緊張關係的一項重要會議。