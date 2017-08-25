泰國前總理盈拉未出庭聆判 疑已逃亡遭通緝

泰國前總理盈拉未出庭瀆職案宣判，法官認為有重大逃亡之虞，目前已經發出了逮捕令。（資料圖 路透）

2017-08-25 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）因稻米補貼政策而被以瀆職罪遭到起訴，恐面臨長達10年的有期徒刑，而泰國最高法院原訂於今（25）日做出判決，但盈拉卻未出庭，由於法官認為盈拉有重大逃亡之虞，目前已經發出了逮捕令。

據《中央社》報導，泰國最高法院指出，盈拉以耳朵問題為由，表示無法出庭聆聽判決。而盈拉的委任律師諾拉威（Norawit Lalaeng）也對記者證實：「上午8點時盈拉所屬團隊聯絡我，盈拉因為耳水不平衡無法出庭，他們也已經通知法院」。然而法官卻不吃這套，盈拉瀆職案的主審法官齊普（Cheep Chulamon）認為：「她的律師說她生病，要求法院延後宣判，但法院不這樣認為，因此已經決定發出逮捕令。」

另外，法院也將宣判日期改至9月27日。而諾拉威也指出自己也不確定盈拉的下落：「過去1、2天間我沒有和盈拉直接聯繫過，僅有和她的團隊聯繫。」

盈拉在競選期間承諾農民會進行稻米補貼政策，2011當選後也實現諾言，以高於市價與國際價格的公帑來收購大米，政府原計畫收購稻穀以控制供給，待國際米價較高時再賣出，以補貼高價收購農民稻穀的損失。然而人算不如天算，原本為稻米出口第一出口國的泰國由於米價太貴而失去優勢，國家經濟損失達5000億泰銖。（約4534億台幣）

事實上，大部分的米農的產量只夠自用，有能力賣米給政府的是有資本與土地的富農，受政策優惠的反倒是富農與碾磨商。即使一般小農有餘米可賣，一旦政府財政周轉不靈未能即時付款，被拖款的農民等同也來不及清償務農所欠的債務，甚至有農民因此自殺。