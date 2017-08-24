又見玻璃心 澳大學講師說台與香港為國家 中生憤投訴

2017-08-24 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一所大學的講師因為在課堂上將台灣與香港歸為國家，惹來中國留學生的不悅，並意圖逼迫學校道歉；當地有學者指出，若大學因此屈服在中國的壓力之下，學術與言論自由將蕩然無存。

綜合媒體報導，一位匿名的中國留學生向當地報紙投訴，指控紐卡斯爾大學一名教授國際市場課的印度裔講師，經常在課堂上發表不利中國的言論；匿名者表示，這名講師在舉例不同國與不同文化時，將「台灣」與「中國」相提並論為國家；這讓他與其他中國留學生感到不悅，後來中國留學生集體向講師抗議，要求講師改變說法，但卻被講師反駁「我今天說了2次，這學期還要說1000多次！學著接受現實吧。」、「世界上除了中華人民共和國外，所有國家的地圖上都把台灣列為一個單獨的國家。」

而除了這件事外，更讓他難以忍受的是，之後的考試，有個選擇題的答案為「香港」是個「國家」，匿名者希望藉著投訴報社，向學校施壓要求該印度裔講師道歉。

而根據統計，這起事件已是澳洲自5月以來第4起的中國人抗議大學教材涉及政治爭議的事件，不久前才有一名雪梨大學的講師因為秀出一張把藏南爭議地區歸在印度國界的地圖，逼的學校代替該講師道歉；葛里菲斯大學（Griffith University）國際關係教授霍爾（Ian Hall）表示，雪梨大學道歉一事令人擔憂，「這表示若是學生不認同教學的內容，他們就可以肆意在社群平台搧動愛國情緒，動輒逼人道歉。」

他表示，澳洲的大學不應縱容這些針對學術人員的網路罷凌，無論學生對有爭議的政治議題有任何感受，學校有義務出面捍衛學術自由，並創造一個能容忍各種敏感話題與不同觀點的環境。