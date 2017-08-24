麥當勞全球雞肉供應鏈 2018年起逐步禁用抗生素

連鎖速食店大廠麥當勞週三（23日）承諾，2018年起將在全球肌肉供應鏈中，逐步停止使用人類用抗生素。（美聯社）

2017-08-24 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖速食店大廠麥當勞週三（23日）承諾，2018年起將在全球雞肉供應鏈中，逐步停止使用人類用抗生素。

麥當勞正要求雞肉供應商，逐步停用世界衛生組織（WHO）所認定、可用於人類藥物的最高優先級重要抗生素（HPCIA），23日官網公告指出，從2018年1月起，巴西、加拿大、日本、南韓、美國及歐洲，停止供應使用抗生素的雞肉，但歐洲地區仍可使用粘菌素（Colistin）；2019年底開始，澳洲和俄羅斯也將停止供應使用抗生素的雞肉，歐洲地區也將禁用粘菌素。

麥當勞指出，到2027年1月，計畫在其他市場中，禁止供應使用抗生素的雞肉。但麥當勞表示，希望在此日期之前達成目標。《香港01》指出，這似乎意味，台灣、香港、澳門和中國，都可能在2027年才能享受無抗生素的雞肉。

另外，麥當勞還計劃減少在牛肉、奶牛、豬肉和蛋雞中使用主要抗生素。

《路透》報導，美國消費者聯盟（Consumers Union）的食品政策項目主管哈洛蘭（Jean Halloran）表示，因為麥當勞的購買力強大，如果徹底實施這一計畫，將改變市場環境。