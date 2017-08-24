科學家：2050年139國可全靠風力和太陽能發電

據科學家的預測，全世界139國，到了2050年左右，能夠發展出完全依靠風力、水力和太陽能發電的能源系統。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-08-24 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕根據科學家的預測，139國約佔全世界70％以上的國家，包括英國、美國、中國和其他主要經濟體，到了2050年左右，能夠發展出完全依靠風力、水力和太陽能發電的能源系統！這不但可以減緩全球暖化，甚至大幅減少每年數百萬名的早死人口，並創造將近2400萬個工作機會。

《獨立報》報導，一位科學家指出，隨著這個目標「零污染」的發展，將能產生極大的社會效益，人們應該盡快加速通過這個過渡期，達到能夠擅用風能、水能和太陽能的進展！太陽能發電、離岸或陸上風力發電機組、波浪、水電和潮汐計劃及地熱能，這些都能幫助地球改善惡劣的環境！

英國也即將推出「減排計畫」，該計畫旨在闡明英國如何在打擊氣候變遷，並履行承諾──2030年達成減少57％碳排放量的目標，降到比1990年水平還低！雖然英國在減碳發電方面取得了良好的進展，但在運輸和家庭供熱的方面仍存在問題。為了進一步改善空氣品質，英國政府也宣布將於2040年禁止銷售新的汽油、柴油動力車輛。

史丹佛大學（Stanford University）教授雅各布森（Mark Jacobson）所領導的研究團隊表示：「目前地球的環境風險很高！」。團隊表示，為了解決嚴重汙染問題，各國必須加快腳步能源利用轉型計畫，利用100％乾淨的再生能源，進而產生零排放！現今每年有470萬人過早死亡，數億人因空氣污染而生病，造成大量的痛苦，這些都可以透過零排放能源系統（如：太陽能發電）消除。