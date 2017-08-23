中國高鐵僅1條確定賺錢 專家：恐拖垮國家經濟

中國政府2008年批准《中長期鐵路網規劃》，興建「四縱四橫」高速鐵路網，號稱將在中國建設全長達1萬2000公里、世界上最大規模的高速鐵路網。（法新社資料照）

2017-08-23 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府2008年批准《中長期鐵路網規劃》，興建「四縱四橫」高速鐵路網，號稱將在中國建設全長達1萬2000公里、世界上最大規模的高速鐵路網。專家表示，中國高鐵的平均使用率只有規劃的2成，若中國盲目擴張高鐵只靠國家補貼，長遠可能會拖垮中國經濟。

《商業周刊》報導，中國鐵路總公司在4月份公布的年度報告中，營收較去年下滑0.97個百分點，利潤也下降34.8個百分點。唯一確定有獲利的就是「四縱四橫」的京滬線，2015年營收234億人民幣，淨利達65.81億人民幣。

香港《蘋果日報》報導，北京交通大學經濟管理學院教授趙堅表示，中國高鐵是外強中乾，多條路線只是「曬太陽」，2014年底通車的蘭州往新疆烏魯木齊的鐵路，明明可用160對高鐵列車，但乘客不足，只能用5對列車，就像一間飯店開了160層，但只有5層營業，「還能賺錢嗎？」

《商周》報導，去年7月中國當局又通過另一項《中長期鐵路網規劃》，在「四縱四橫」的基礎上，擴增成「八縱八橫」高速鐵路網，含括東北、西南區域，繼續打造中國鐵路神話。