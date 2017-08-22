日全蝕恐蒸發210億元產值？ 美國老闆反而不緊張

日全蝕可能讓全美蒸發約新台幣210億的產值，然而美國老闆卻不擔心。圖為美國總統川普也帶起特殊鏡片，觀看百年一見的日全蝕天文奇景。（路透）

2017-08-22 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕橫跨美國西岸到東岸的日全蝕，讓眾多美國人抬起了頭，美國時間21日上午約10點時（台灣時間22日凌晨12點）太陽逐漸轉黑，許多人戴上特殊護目鏡聚睛於這一刻，連白宮人員與美國總統川普也共襄盛舉。不過，雖然此一天文盛會帶來了商機，也有調查指出，這次的日全蝕居然可能讓新台幣約210億元的產值蒸發？

據美國芝加哥再就業服務公司（Challenger, Grey & Christmas）發表一份估計報告，由於日全蝕發生在上班時間，估計員工必須要花20分鐘來準備觀賞裝備，並觀看幾分鐘的日全蝕。輔以平均薪資以及在日全蝕時間工作的勞動人口來算，日全蝕可能讓全美蒸發6.94億美元（約210億元台幣）的產值。

不過美國老闆們倒是不擔心，反而認為這是一個提升團隊士氣的絕佳機會。當這樣的百年奇景發生時，芝加哥再就業服務公司的副總裁安德魯（Andrew Challenger）認為，「這不是說老闆要把窗戶關上，把員工鎖在會議室裡直到日蝕結束」。他指出，由於日蝕發生時間接近午餐時段，對生產力衝擊不大，而且在難得一見的日蝕時，要人繼續工作根本不可能，如果強迫員工工作反而會讓士氣下降。

安德魯建議公司其實可以幫員工準備點心還有觀賞用具，另外還可以舉辦「日蝕大賽」，鼓勵員工烘焙或拍照進行創作，然後選出最有創造力的作品，獎品可能是半日休假或是連鎖咖啡店的禮品卡，以此讓員工互動並增加士氣。安德魯認為，「生產力損失不代表不能從日蝕中獲利，考量到（強迫工作）可能衝擊員工的士氣，公司可以將潛在的產值損失，轉換成員工的滿足。」