中共19大布局消息滿天飛 傳李克強、王岐山都將下台

2017-08-21 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會（中共19大）將登場，黨內高層的秘密會議「北戴河會議」傳已結束，高層人事布局的各種消息滿天飛，有消息傳出，國務院副總理汪洋將取代李克強升任總理，中共中央辦公廳主任栗戰書則接替王岐山成為中紀委書記。

法國國際廣播電台報導指出，中共的北戴河會議已經結束，有親中媒體形容會議「風平浪靜，大局已定」。至於定了什麼大局，文章分析，目前除了高讚習思想外，其他似乎都不明確。

文章指出，今年北戴河會議期間有2點受到注意，一是中共元老「銷聲匿跡」，與18大召開前不同，「他們也許出現了，但沒有發出聲音。」另一則是8月17日是前領導人江澤民的生日，「只是有幾個好事的網民提及」；還有一個較大的疑問是，19大前最受矚目的王岐山沒有亮相。

法廣另一篇報導則提到，備受關注的19大前高層人事布局，有關消息滿天飛，文章指出，美國中文網站「消息樹」指出，中共高層決定將中國政治局常委由7人減為5人，習近平人馬佔3席，胡錦濤和江澤民的人馬各佔1席。

消息還指出，中國現任總理李克強謀求連任失敗，被汪洋取代；王岐山也將下台，由栗戰書接任中紀委書記。前述消息皆未經證實。

法廣指出，此消息全由中國人理解的暗號型字碼代替，並表明是綜合各路消息。原文為「路邊社綜合各路信息的河邊會議結果，1、7席變5席。2、董事長控制3席 和諧團1席 蛤蛤1席。3、總經理連任失敗 大海取代之。4、監事長連任失敗 栗子取代之。」