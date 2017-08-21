雲霄飛車突停駛 日本30多名乘客倒掛空中半小時

2017-08-21 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪環球影城在昨（20日）傳出因1名兒童闖禁區，導致雲霄飛車緊急停駛，30多名乘客被倒掛在半空中約半小時，幸未造成任何受傷。

據《日本放送協會》（NHK）報導，該起雲霄飛車意外發生於昨日下午4點多，名為「飛天翼龍」的遊樂設施出發後沒多久，因1名孩童誤闖設施禁區，工作人員為安全起見決定將該設施暫停，約有30多名乘客全頭下腳上的被卡在半空。

乘客被倒掛在半空中約半小時，隨後經工作人員協助疏散才成功返回地面，所幸無人受傷及不適，至於為何孩童會入闖入禁區，園方正調查中。