13死恐攻後... 巴塞隆納又傳2警遭撞倒

巴塞隆納恐攻造成13死逾百傷，現又傳出2名警察被撞，所幸沒有生命危險。（法新社）

2017-08-18 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙巴塞隆納傳出麵包車衝撞人群的恐攻事件，造成13死逾百人受傷，稍早又在不遠處的檢查哨發生2名警察遭汽車衝撞，所幸2人沒有生命危險，該車駕駛已被攔下開槍擊斃，是否與恐攻相關仍待釐清。

綜合外媒報導，巴塞隆納蘭布拉大道（Las Ramblas）發生恐攻後，稍早西班牙加泰隆尼亞省（Catalonia）警方發言人表示，巴塞隆納有1輛車強行警方檢查哨，隨後還把2名警察給撞倒，不過警察沒有生命危險，過程中開了多槍攔阻車輛。

當地媒體報導指出，該車駕駛也持有槍枝，事發地點在一個受遊客歡迎港口的檢查哨，經過短暫追逐，警方在靠近巴塞隆納的聖胡斯托德斯韋爾恩（Sant Just Desvern）將其擊斃，目前並不清楚駕駛犯案動機，也不確定是否與蘭布拉大道恐攻有關。

另外加泰隆尼亞一處住宅也傳出爆炸造成1死6傷，警方認定此事與巴塞隆納麵包車衝撞恐攻有關聯，且屋內民眾當時正準備用瓦斯桶製造爆裂物。地點位在巴塞隆納西南方約100公里處的小鎮阿爾卡納爾（Alcanar）。

巴塞隆納蘭布拉大道（Las Ramblas）麵包車衝撞人群恐攻，現已造成至少13人死亡，逾百人受傷，當中有15人受傷較為嚴重，警方現已逮捕2嫌犯，不過駕駛仍然在逃。