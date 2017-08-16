握手言和！哥倫比亞總統宣布50年內戰結束

哥倫比亞總統桑托斯宣布，長達50年的內戰正式劃下句點。（資料圖 歐新社）

2017-08-16 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕「哥倫比亞革命武裝部隊」（FARC）去年8月與政府達成和平協議，在今年3月徹底解除武裝，7月組成政黨參政，總統桑托斯（Juan Manuel Santos）昨（15）日宣布，哥倫比亞長達50年的內戰正式劃下句點，這是歷史性的一刻，也是國家的全新階段。

據《法新社》報導，桑托斯親自將最後一批除役步槍上鎖，這些武器被運到一個偏遠的營區並將被熔化銷毀，聯合國監督FARC的解除武裝計畫也正式結束。桑托斯今日在北部加吉拉省（Guajira）的龐多雷司（Pondores）舉辦的典禮上：「放下武器後…這場衝突真正結束了，我國的生命自此進入全新階段」'「我們的共和國建國已198年，但我們從未發生如此漫長的衝突，而今天確實是那衝突的盡頭。」

FARC的一名高階領導人馬奎斯（Ivan Marquez）也在典禮上表示：「我們很快就會幫新政黨『另類哥倫比亞革命軍（Alternative Revolutionary Force Of Colombia）』召開創始大會」、「我們並不想與過去切割，我們過去是，未來也一直會是革命軍。」