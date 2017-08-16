北韓飛彈用那型發動機 烏克蘭稱為俄造

2017-08-16 04:12

〔中央社〕烏克蘭太空總署今天表示，北韓飛彈據傳使用的那型發動機，是在一家烏克蘭工廠製造，但是這家工廠所生產的這型發動機，僅使用在供給俄羅斯的太空火箭上。

法新社報導，根據倫敦國際戰略研究所（IISS）的專家艾里曼（Michael Elleman），北韓最近測試所用的洲際彈道飛彈，是以烏克蘭那家工廠生廠的RD-250發動機為基礎。

這些發動機可能是向俄羅斯或烏克蘭兵工廠貪圖錢財的工人購買，然後由犯罪網路走私到北韓，時間應該在蘇聯瓦解後到烏克蘭爆發當前危機之間。承繼蘇聯的俄羅斯如今與烏克蘭是敵對的國家。

烏克蘭太空總署代理署長芮德成科（Yuriy Radchenko）告訴記者：「此類發動機是由烏克蘭尤茲馬斯（Yuzhmash）的一家工廠生產，一直生產至2001年。」

他表示，RD-250發動機使用在供給俄羅斯的旋風二號（Cyclone-2）和旋風三號（Cyclone-3）太空火箭上。

芮德成科說，這型發動機和太空載運火箭「都是為俄羅斯在尤茲馬斯製造」，總共生產了233具此類火箭，用在太空發射上。

他表示，根據烏克蘭資訊，「俄羅斯目前擁有7至20具」旋風火箭，可以任意處置這些發動機及其藍圖。

「他們有這型發動機，他們有使用說明文件，他們可以將已完成火箭內的發動機提供給任何人。」

芮德成科說，烏克蘭未提供其他國家這型發動機。

他表示，他認為只有搭配生產所需火箭燃料的技術，才能使用這型發動機，而此一技術只有俄羅斯和中國擁有，北韓沒有。

俄羅斯副總理羅戈辛（Dmitry Rogozin）表示，沒有烏克蘭專家的協助以及走私發動機或藍圖，北韓不可能仿製這型發動機。