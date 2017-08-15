北韓飛彈技術猛進 疑借助前蘇聯發動機

2017-08-15 01:20

〔中央社〕根據今天公開的專家報告，北韓近來在研發長程飛彈方面獲得快速進展，似乎是因為借助由前蘇聯共和國烏克蘭一座工廠取得的火箭發動機。烏克蘭當局斷然否認助長北韓飛彈技術。

法新社報導，根據倫敦國際戰略研究所（IISS）的專家艾里曼（Michael Elleman），北韓最近測試所用的洲際彈道飛彈，是以烏克蘭那家工廠生廠的RD-250發動機為基礎。

這些發動機可能是向兵工廠貪圖錢財的工人購買，然後由犯罪網路走私到北韓，時間應該在蘇聯瓦解後到烏克蘭爆發當前危機之間。承繼蘇聯的俄羅斯如今與烏克蘭是敵對的國家。

北韓自1970年代購得蘇聯設計的一枚飛毛腿飛彈（Scud）後，即一直測試飛彈技術，但直到最近才奮力打造出能夠派上用場的洲際彈道飛彈，可以攜帶核子彈頭攻擊美國目標。

國際戰略研究所這份報告和其他報告顯示，北韓領導人金正恩的政權已放棄改造俄羅斯製造的OKB-456型發動機，如今改用以往在烏克蘭製造的RD-250型發動機，而且獲得驚人和令人不安的成果。

在前蘇聯時代，RD-250發動機是由南方設計局（Yuzhnoye）設在烏克蘭第聶伯市（Dnipro）的尤茲馬斯廠（Yuzhmash）生產。第聶伯位在如今基輔政府控制的中部地區，距離俄國所支持分離主義勢力控制區的前線約150公里。

「紐約時報」（New York Times）披露國際戰略研究所這份報告後，烏克蘭憤怒否認北韓飛彈技術源自烏克蘭，堅稱尤茲馬斯廠自烏克蘭獨立後就未再生產軍用火箭，與北韓的核子飛彈計畫毫無關係。

不過，這份報告的內容與這種說法並不牴觸，而是暗示在蘇聯瓦解後這些飛彈發動機可能被貯存下來，不論是放在如今的俄羅斯或是獨立的烏克蘭。

報告說：「其中任何一處貯存地點若有少數心懷不滿的員工或遭到欠薪的警衛，可能受到許多在前蘇聯活動的非法軍火商、犯罪集團或跨國走私客引誘，偷走幾十具發動機。這些發動機（長不到兩公尺，寬不到一公尺），可以經由俄羅斯空運到北韓，更可能以火車運送。」

報告中包含金正恩政權發出的照片，似乎顯示北韓最近測試的飛彈和RD-250發動機設計供使用的液態燃料火箭有相似之處。