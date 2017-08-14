為當網紅穿日本軍服作秀 中國2男險遭300人圍毆

2017-08-14 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國人對日軍相關事務向來敏感，繼早前有4名中國男子穿日本軍服在上海抗日遺址拍照引眾怒後，13日又有2名中國男子為當網紅，穿著日軍制服在車站前作秀，消息在網路傳開後，有將近300人圍堵2人，揚言要動手毆打。

綜合中、港媒體報導，週日下午4時許，有2名廣西省賓陽黎塘鎮男子，穿著日本軍服在廣西省賓陽高鐵站前作秀，其中一人身穿綠色軍服，舉著假刀揮舞，另一人則身穿米黃色軍服，坐在電動單車上，現場有不少人圍觀。

相關消息和照片在網路傳開後，引發當地民眾強烈不滿，到了晚上，有民眾前往2名男子居住地表達憤怒，還有不少老兵也聞訊前來，最後數百人聚集圍堵2名男子。

賓陽縣公安獲報後，前往現場要將2名男子到回派出所詢問時，還被民眾阻擾。官方通報指出，圍觀群眾揚言要毆打身穿日本服裝的男子，當時現場圍堵將近300人，群眾情緒高漲。

公安局宣傳科告訴《澎湃新聞》，這2名男子只因「想當網紅」，所以穿著日本軍服到高鐵站作秀，其中一人是聾啞人士。目前，2名男子已被派出所拘留。

對此，中國網友表示，「要是警察不及時趕到保護這倆智障，很可能會釀成慘劇」、「看見『網紅』這2字，就噁心，會不會有什麼怪胎？」、「現在真的是好多人為當網紅不擇手段」，還有網友建議，「按照叛國罪審判吧！」