揭敵囚人體實驗真相 日首度公開731部隊認罪錄音

日本放送協會（NHK）破天荒公開長達20小時，二戰時期秘密軍事醫療部隊731成員的「認罪錄音」。（圖擷自YouTube）

2017-08-14 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本放送協會（NHK）近日播放3部2戰紀錄片，破天荒公開長達20小時2戰時期秘密軍事醫療部隊731成員的「認罪錄音」，向民眾坦承當初「用敵方死囚作為人體細菌實驗」的內幕及淫辱婦女的真相等等，紀錄片中許多庭審錄音都是首度公開，日本不少民眾看完之後大感震驚。

1945年8月15日大日本帝國宣布向同盟國無條件投降，在本週15日戰敗投降紀念日前，NHK選擇在近日公開3部2戰紀錄片，分別為《原爆死～廣島第72年的真相》、《本土空襲全記錄》和昨日才播出的《731部隊的真相～精英醫學家與人體實驗～》。

據《NHK》第3部紀錄片內容，這段1949年12月25日至31日錄音檔，是由當時在蘇聯伯力受審的12名日本關東軍戰犯所述，記錄731部隊的核心成員開發細菌武器及強姦婦女的真相。

731部隊是中、俄抗日戰爭和第二次世界大戰期間，舊日本帝國陸軍於占領滿洲期間從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究的秘密軍事醫療部隊。

錄音中詳述部隊當時在中國東北以死囚名義，用中國人、蘇聯人做為開發「細菌武器」的「實驗材料」，也揭露當時受過精英教育的醫學研究者是如何參與其中。

有媒體分析，NHK破天荒公布731部隊罪行內容，與日本首相安倍晉三親信前經營委員會會長籾井勝人遭三菱商事副社長上田良一取代有關，該紀錄片將在日本時間8月17日凌晨1點於NHK進行重播。

相關影片請見：

731部隊の真実～エリート医学者と人体実験

這段1949年12月25日至31日錄音檔，是由當時在蘇聯伯力受審的12名日本關東軍戰犯所述。（圖擷自YouTube）

舊日本帝國陸軍在占領滿洲期間進行生物戰和人體實驗研究。（圖擷自YouTube）