川普、金正恩本週續打嘴砲？未見戰備升高

美國總統川普（右）和北韓領導人金正恩（左），本週可能還會續打嘴砲。（法新社）

2017-08-14 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩在上週互嗆，大打嘴砲，導致全球軍事緊張，引發股市大跌，連三天股市市值蒸發150億美元（約45.5兆台幣），而根據截至目前的分析，兩國真的開火的機率不高，不過，本週兩人互嗆的嘴砲可能還會繼續。

綜合媒體報導，朝鮮半島的緊張情勢預料在本週將可能升溫，包括明天（15日）是南北韓脫離日本統治的光復節、21日美、南韓年度聯合軍演、且美日聯合軍演更將持續到28日。

針對朝鮮半島的緊張情勢，包括德、英、中、澳等國都提出呼籲，要求自制。而直接面對北韓的南韓政府，傳南韓央行已展開應急保護措施，除將部分金條暫存英國央行之外，南韓總理文在寅將在今天會見美參謀首長聯席會議主席鄧福德，討論防禦聯盟和北韓威脅。

不過，截至目前，軍事觀察看來，似乎兩國還停留在「嘴砲」階段，軍備並未升高，其觀察重點如美國國防部一切如常，沒有高密度的軍事調動，且美國航空母艦戰鬥群「雷根號」已在上週返回日本母港，目前沒有往朝鮮島移動的跡象；最重要的是，美方並沒有人員撤離作業出現。

而在北韓方面，至今沒有大規模民防演習、菁英人員撤到安全地界等實質動作；南韓方面也沒有調動後備軍人的「嚴重」情況出現。