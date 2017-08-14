美軍：尋求與大陸軍方建立有效的關係

2017-08-14 03:44

〔中央社〕美國參謀首長聯席會議主席鄧福德指出，他的目標是要跟中國大陸的對口官員形成工作關係，以期在美國和北韓緊張升高之際，減少對朝鮮半島情勢誤判的風險。

美聯社報導，正在亞洲訪問的鄧福德（Joseph Dunford）可望拜會大陸、南韓和日本領導人。

他說自己要強調華府對首爾和東京這兩個盟國「鐵一般的承諾」。

鄧福德提到，跟大陸「有效的軍方對軍方」關係也很重要。北京是平壤最大經濟夥伴和援助來源。

他說，他將在既有的基礎上，繼續跟中共中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝建立關係。