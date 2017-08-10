德國大選倒數6週 梅克爾民調下滑 但對手更弱...

距離德國大選還有6週，最新出爐的民調顯示，梅克爾的支持度下跌了10個百分點到59%。（路透）

2017-08-10 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕距離德國大選還有6週，德國總理梅克爾（Angela Merkel）即將結束假期返回工作崗位，最新出爐的民調顯示，梅克爾的支持度下跌了10個百分點，但她的對手更弱，民調創新低。

《路透》報導，週四（10日）公布的一項民調顯示，有59%民眾認為梅克爾表現很好，雖然這個數字較上個月下跌了10%，但她並不用懼怕，因她的對手、社會民主黨（SPD）的舒爾茲（Martin Schulz）的支持度來到最低點33%，較上個月下滑4個百分點。

社民黨批評梅克爾未就問題表達立場。上週，她休假，並未參加一些部長和汽車製造商老闆的會談，這會議旨在討論如何在排放造假醜聞後，挽回德國汽車行業的名譽。民調顯示，有3分之2的德國人認為，政治人物對這個行業的態度太寬鬆了。

儘管如此，梅克爾領導的保守派仍有望在9月24日的大選中勝出，大多數專家的問題在於她是否會再次和社民黨組成聯合政府，或是尋找另一個合作夥伴，例如自由民主黨（FDP）。

約有49%的受訪者表示，希望下一屆政府是由梅克爾的保守集團領導，包括她所屬的德國基督教民主聯盟（CDU）和巴伐利亞基督教社會聯盟（CSU）。民調顯示，梅克爾的保守主義黨派支持度下跌1%到39%，社民黨上漲到24%，但仍落後前者。