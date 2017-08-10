4.9地震襲關東 東京震度明顯

2017-08-10 09:34
今早本州關東地區傳出芮氏規模4.9地震，東京有明顯感受。（圖擷自日本氣象廳）
〔即時新聞／綜合報導〕根據日本氣象廳（JMA）的觀測顯示，今（10）早本州關東地區傳出芮氏規模4.9地震，東京有明顯感受。
該起規模4.9地震，發生在當地時間9點36分（台灣時間8點36），震央位千葉縣西北部地區，地震深度約70公里，日本首都圈等多個地區感受明顯，其中，千葉縣、東京都、埼玉縣、神奈川縣等地區震度都達3級，目前暫無傷亡消息傳出，也未發布海嘯警報。
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今早本州關東地區傳出芮氏規模4.9地震，東京有明顯感受。（圖擷自日本氣象廳）
〔即時新聞／綜合報導〕根據日本氣象廳（JMA）的觀測顯示，今（10）早本州關東地區傳出芮氏規模4.9地震，東京有明顯感受。
該起規模4.9地震，發生在當地時間9點36分（台灣時間8點36），震央位千葉縣西北部地區，地震深度約70公里，日本首都圈等多個地區感受明顯，其中，千葉縣、東京都、埼玉縣、神奈川縣等地區震度都達3級，目前暫無傷亡消息傳出，也未發布海嘯警報。