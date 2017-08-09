九寨溝7.0強震至少19死247傷 發生數百起餘震

警消出動1108人趕至現場救援。（圖擷取自微博）

2017-08-09 15:45

首次上稿06:50

更新時間15:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川九寨溝8日晚間9時19分，發生規模7.0地震、深度20公里，接著又發生多起規模3.0以上地震，鄰近成都、隴南、蘭州、西安等地都感受到劇烈搖晃。據中國官方在今天下午的統計數字，該起地震已造成19人死亡、247人受傷（重傷37人）。

綜合媒體報導，中國地震台數據顯示，8日晚間9時19分在四川阿壩州九寨溝縣發生7.0級地震，震源深度20千米，震中位於北緯33.20度，東經103.82度。九寨溝地震發生後，鄰近的西安、陝西渭南、甘肅蘭州等地均有震感。

地震過後，九寨溝當地餘震頻傳。四川地震台網資料顯示，截至9日上午7時，九寨溝7.0級地震震區已經發生769次地震，其中3.0至3.9級地震13個，但無4級以上餘震。

數據顯示，8日九寨溝接待遊客3萬8799人，其中團隊1萬8158人，散客2萬0641人。台灣交通部觀光局指出，九寨溝附近有台灣旅行團15團約289人，目前全員均安。

位於九寨縣漳扎鎮的九寨天堂洲際大飯店大廳垮塌，有人被埋壓，據報整個飯店大約有2000餘人。官方表示，搜救出遇難者遺體1具、4名重傷人員轉送醫院，其餘2800人目前全部疏散到安全地帶。

中國民政部國家減災中心估計，次地震可能造成2.4萬間房屋倒塌、11.2萬間房屋損毀。依據2010年人口普查數據，地震可能造成數十人甚至上百人死亡，上千人受傷。

九寨溝風景名勝區管理局發布通告，表示為保證遊客遊覽安全，九寨溝景區無限期停止接待遊客，具體接待遊客時間另行通告。九寨溝是中國著名景點，每天接待數萬名遊客，此次震災恐將重創當地觀光產業。

位於九寨縣漳扎鎮的九寨天堂洲際大飯店大廳垮塌，有人被埋壓，據報整個飯店大約有2000餘人。（圖擷取自微博）

中國民政部國家減災中心估計，次地震可能造成2.4萬間房屋倒塌、11.2萬間房屋損毀。（圖擷取自微博）

中國四川九寨溝8日晚間9時19分，發生規模7.0地震、深度20公里。（圖擷取自微博）

中國民政部國家減災中心估計，次地震可能造成2.4萬間房屋倒塌、11.2萬間房屋損毀。（圖擷取自微博）

地震過後，上午從空中俯瞰九寨溝縣城。（圖擷取自微博）