| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 6/10前 一票支持台灣之光！ 北市有線電視 月底全面數位化
 首頁 > 國際

日本再行「科學」之名捕鯨 目標西北太平洋304頭

日本日前在南極大肆捕殺333頭小鬚鯨，現在又宣布，將在6月出航捕殺304頭鯨魚以供「考察」。（法新社）

2017-06-10  11:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前不顧國際反對，在南極大肆捕殺333頭小鬚鯨後，日本水產廳近日宣布，將啟動2017年度西北太平洋「科學捕鯨」作業，預計在6月出航捕殺304頭鯨魚以供「考察」。

日本水產廳在其官網上宣布，將啟動2017年度西北太平洋「科學捕鯨」，計劃在6月份前往西北太平洋海域捕鯨，目標是捕獲170頭小鬚鯨和134頭塞鯨，水產廳聲稱這次出航捕鯨的目的是要研究小鬚鯨與塞鯨在西北太平洋族群數量；日本之前曾向國際捕鯨委員會提交了2017年度捕鯨計劃，但是未在這一問題上達成共識。

許多組織都批評日本以科學研究之名行商業捕鯨的行為，「國際人道協會」（Humane Society International）執行副主席卜洛克（Kitty Block）就痛批：「這是以科學為名，進行下流殘忍的行為，必須停止。」

2014年3月，國際法院勒令日本停止科研捕鯨，日本隨後暫緩2014年至2015年度在南極的捕鯨活動，不過，仍繼續在西北太平洋捕鯨，只是捕獵數量有所減少；今年日本不顧反對，再到南極「科學捕鯨」，共捕獲了333頭小鬚鯨，其中還包括一頭懷孕的母鯨。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 捕鯨 日本
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽好湯✧羅宋湯
吃甜點♡草莓千層派
咖哩塊要熄火再加？
電子鍋煮炊飯有訣竅
轉寄

標題：日本再行「科學」之名捕鯨 目標西北太平洋304頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月10日‧星期六‧丁酉年五月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.