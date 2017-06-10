日本再行「科學」之名捕鯨 目標西北太平洋304頭

日本日前在南極大肆捕殺333頭小鬚鯨，現在又宣布，將在6月出航捕殺304頭鯨魚以供「考察」。（法新社）

2017-06-10 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前不顧國際反對，在南極大肆捕殺333頭小鬚鯨後，日本水產廳近日宣布，將啟動2017年度西北太平洋「科學捕鯨」作業，預計在6月出航捕殺304頭鯨魚以供「考察」。

日本水產廳在其官網上宣布，將啟動2017年度西北太平洋「科學捕鯨」，計劃在6月份前往西北太平洋海域捕鯨，目標是捕獲170頭小鬚鯨和134頭塞鯨，水產廳聲稱這次出航捕鯨的目的是要研究小鬚鯨與塞鯨在西北太平洋族群數量；日本之前曾向國際捕鯨委員會提交了2017年度捕鯨計劃，但是未在這一問題上達成共識。

許多組織都批評日本以科學研究之名行商業捕鯨的行為，「國際人道協會」（Humane Society International）執行副主席卜洛克（Kitty Block）就痛批：「這是以科學為名，進行下流殘忍的行為，必須停止。」

2014年3月，國際法院勒令日本停止科研捕鯨，日本隨後暫緩2014年至2015年度在南極的捕鯨活動，不過，仍繼續在西北太平洋捕鯨，只是捕獵數量有所減少；今年日本不顧反對，再到南極「科學捕鯨」，共捕獲了333頭小鬚鯨，其中還包括一頭懷孕的母鯨。