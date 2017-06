2017-06-07 21:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)上個月將美國聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)解職後,週三(7日)在推特表示,他打算提名前司法部官員、著名律師雷伊(Christopher Wray)出任FBI新領導人。

川普在推特發文表示,他將提名雷伊出任美國聯邦調查局局長,他稱,雷伊是個資歷無可挑剔的人。

根遇外媒指出,雷伊目前任職於King & Spalding律師事務所,他曾於2003年至2005年小布希(George Bush)時代於美國司法部工作,擔任助理司法部長。

在川普公布這項人事案之際,被他開除的柯米將在週四(8日)出席美國參議院委員會舉辦的聽證會,說明有關「通俄門」一案。

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.