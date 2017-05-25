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台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改

2017-05-25  04:00

〔中央社〕國際媒體關心台灣同婚釋憲結果，英美主流媒體報導，但英國廣播公司（BBC）臉書小編對台灣是「國家」還是「地方」一改再改，引來網友批評。

台灣的大法官會議今天做出釋憲。司法院秘書長呂太郎說明，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律。台灣同婚釋憲結果出爐後，英國媒體紛紛以「快訊」報導。

BBC在臉書發文，台灣很可能成為亞洲第一個將同性婚姻合法化的「地方」（place）。

但查看編輯紀錄，BBC小編在4小時後，把貼文更正為，台灣的憲法法庭做出有利同性婚姻的裁決，是亞洲第一個如此做的「國家」（country）。小編隨後把「裁決」從現在式改為過去式，但仍稱台灣為「國家」。

然而，1小時後，BBC小編又把「國家」改為了「地方」。

這起貼文有3.1萬人按讚，超過3000次分享，許多網友讚美台灣跨出一大步，但也有眼尖網友發現小編的編輯紀錄。

有不少網友留言抗議表示，台灣如果是「地方」，怎能自己立法；有網友說，台灣是個獨立國家，才不是什麼地方，質疑BBC的用字。

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