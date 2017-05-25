台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改
2017-05-25 04:00
〔中央社〕國際媒體關心台灣同婚釋憲結果，英美主流媒體報導，但英國廣播公司（BBC）臉書小編對台灣是「國家」還是「地方」一改再改，引來網友批評。
台灣的大法官會議今天做出釋憲。司法院秘書長呂太郎說明，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律。台灣同婚釋憲結果出爐後，英國媒體紛紛以「快訊」報導。
BBC在臉書發文，台灣很可能成為亞洲第一個將同性婚姻合法化的「地方」（place）。
但查看編輯紀錄，BBC小編在4小時後，把貼文更正為，台灣的憲法法庭做出有利同性婚姻的裁決，是亞洲第一個如此做的「國家」（country）。小編隨後把「裁決」從現在式改為過去式，但仍稱台灣為「國家」。
然而，1小時後，BBC小編又把「國家」改為了「地方」。
這起貼文有3.1萬人按讚，超過3000次分享，許多網友讚美台灣跨出一大步，但也有眼尖網友發現小編的編輯紀錄。
有不少網友留言抗議表示，台灣如果是「地方」，怎能自己立法；有網友說，台灣是個獨立國家，才不是什麼地方，質疑BBC的用字。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 飯店談判內幕 傳陳星妻子逼林奕含下跪道歉
- 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
- 寶弟跟謝金晶互喊加油 吳克群不談賠錢
- 亞斯柏格生突破自我 韓雨樵獲總統教育獎
- 孤狼恐攻 英演唱會爆炸22死
- 搭高鐵台鐵 將有定型化契約
- 台股萬點激勵 LEXUS、雙B豪華車搶市
- 客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議
- 金宇彬罹癌鼻血直流 為不拖延劇組進度遲就醫
- 日職》傳二壘只花1.7秒 軟銀新人捕手超狂強肩（影音）
- CNN推薦台灣必嚐美味 台灣滷肉飯節招兵買馬
- 上春不銹鋼拚公益 捐贈幫浦消防車給青埔分隊
- 釋憲案 大法官：性傾向、不能生育非結婚要件
- 同婚釋憲》前北市勞動局長：影響至少254條勞動法
- 文化部跨域合創計畫作品 壓軸丹麥點擊藝術節
- 桃醫日照中心開幕 「感官訓練系統」防退化
- 北市代燒垃圾?》北上求助環署 竹縣長：城市合作互惠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marriage equality advocates celebrate announcement
- 包商闢路逕拆六分仔溝堤防 地方跳腳
- 748號釋憲案 大法官：同性者也有婚姻自由權
- 永遠的007 羅傑摩爾89歲癌逝
- 最醜女團添新血！ 網軍狂酸「哪來的村姑」
- 證券行情表、證券表格
- 愛心麵包師傅故事 大愛拍連續劇
- 吉諾比利獨木難支 預告終戰?
- 周董犧牲打 兄弟擒悍將
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
- 世大運「星」主力 陳盈駿兩頭燒
- 又被影射未婚生女 不忍了! 阿妹提告自清
- 台幣震盪 重貶1.14角
- 中醫埋線致蜂窩性組織炎 留疤還丟工作
- 租賃YouBike達130站 周轉率冠全台
- KD熬5年…「投靠勇士是對的」
- 高山杜鵑花開延後 預估6月盛開
- 端節遊鹿港 免費吃「煎堆」
- 裝不知樂陞可轉債圈購 康和證董座被停職半年
- 日職》2戰掃出4轟 軟銀「左右護法」拿陳冠宇沒轍（影音）
- 勇士締超級紀錄 連3年殺進總冠軍戰
- 英下月大選「恐」變調
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分