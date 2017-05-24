高手在民間！墨國原民女穿涼鞋裙子奪超馬冠軍

拉米瑞茲，以7個小時3分鐘完賽，擊敗了來自12個國家共500位參賽者奪冠。（圖擷自臉書）

2017-05-24 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥日前舉辦一場50公里的超級馬拉松，結果一名來自當地部落的22歲女子拉米瑞茲（María Lorena Ramírez）穿著裙子以及用汽車輪胎作成的涼鞋參加比賽，結果擊敗500名參賽者奪冠。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，墨西哥的一場50公里的超級馬拉松賽事中，來自當地部落的22歲塔拉烏馬拉族（Tarahumara）女子拉米瑞茲，以7個小時3分鐘完賽，擊敗了來自12個國家共500位參賽者奪冠；拉米瑞茲未經​​過任何專業訓練，更令人驚訝的是，其他參賽者都身穿著慢跑鞋及其他運動配件，而拉米瑞茲則全程穿著涼鞋跑完，這種涼鞋是用汽車廢棄輪胎改製成的。

塔拉烏馬拉族為北美原住民之一，以奔跑能力著名，從童年時起，該部落就開始學習跑步的技能，每到祭典，他們就要舉行跑步競賽，拉米瑞茲平時的工作是放牧牛羊，每天都需要跑上10至15公里。