飛行物越界南韓軍開火 結果是北韓氣球
2017-05-24 10:22
昨天下午傳出在南北韓非軍事區出現北韓不明飛行物體南下，南韓軍開火警告，經飛行軌跡分析後，認為該飛行物為北韓氣球。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕昨天下午傳出在南北韓非軍事區出現北韓不明飛行物體南下，南韓見廣播無效立刻開火警告，一度傳出不明飛行物為北韓無人機，但經飛行軌跡分析後，證實該不明飛行物為北韓氣球。
根據《韓聯社》報導，南韓國防部今（24）表示，針對昨日入侵南北韓非軍事區不明飛行器，分析其飛行軌跡後判斷，認為該飛行物體是北韓為散發傳單而放飛的媒介氣球；昨日下午，南韓江原道鐵原郡的南北韓非軍事區出現不明飛行器南下，南韓軍方開火警告，以機槍掃射大約90發子彈，當時南韓軍方表示該飛行物為北韓軍無人機。
氣球驚動南韓軍隊時有所聞，今年2月南韓空軍發現有不明飛行物體入侵南韓領空，緊急派出兩架戰機升空攔截，到場後發現原來入侵領空的只是一個大型的哆啦A夢氣球。
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