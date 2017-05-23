柯潔敗給AlphaGo：還是喜歡和人下棋

2017-05-23 18:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕AI智慧再下一城！世界排名首位的19歲9段中國棋王柯潔，今日首戰谷歌人工智慧軟體AlphaGo，執黑子先行的柯潔拚盡全力，但棋局進入中盤後便明顯處於劣勢，最後仍以一目半輸給AlphaGo，在三輪賽事中AlphaGo贏得首勝，柯潔也說自己還是比較喜歡和人類下棋。

柯潔賽後表示，相較去年AlphaGo對決南韓棋王李世石時還像一般人類，進階後的AlphaGo則彷彿「圍棋上帝」，柯潔坦承隨著AI不停進步，拉大與人類間的距離，人與AI的圍棋對決勝率機近於零，「我還是比較喜歡和人類下圍棋」。

柯潔接下來將於週四、週六分別進行第二戰與第三戰，他稱與AlphaGo對戰是最大榮譽，也會使盡洪荒之力下完後面兩盤棋。除柯潔與AlphaGo的單挑賽外，週五還有兩位人類棋手與AlphaGo合作的配對賽，以及5位棋手組隊對抗AlphaGo的團體賽。