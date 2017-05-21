委內瑞拉抗爭第50天 20萬人街頭示威

委內瑞拉的反政府示威已經第50天，今天約有20萬人走上街頭訴求總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。（法新社）

2017-05-21 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉的反政府示威已經連續50天，民眾強烈不滿總統馬杜洛（Nicolas Maduro），今天約有20萬人走上街頭訴求總統下台，許多抗議人士與警察發生激烈衝突，場面十分火爆。

綜合外電報導，反對派發言人費瑞（Edinson Ferrer）表示，初步估計首都卡拉卡斯（Caracas）有約16萬人上街抗議，並在市中心的內政部附近遊行，要求馬杜洛下台。許多抗議人士與警察發生激烈衝突，現場催淚彈和汽油彈齊飛。在委國西部的塔奇拉州（Tachira State）首府，則估計有4萬人走上街頭。總統已下令數千名部隊進駐塔奇拉州，試圖平息反政府騷動。

委內瑞拉從今年3月29日以來一直處於動亂狀態，為了抗議總統馬杜洛無力挽救經濟危機以及惡性通膨，首都卡拉卡斯（Caracas）的街道幾乎每天都有抗議民眾。然而政府不斷的鎮壓示威遊行，對群眾發射催淚彈，造成死傷人數愈來愈多。根據統計，持續7週的示威就有47人死亡，超過950人受傷。

示威群眾朝警方投擲汽油彈。（法新社）

政府不斷的鎮壓示威遊行，造成死傷人數愈來愈多。（路透）

示威現場有民眾全身著火。（路透）

示威民眾用自製盾牌抵擋警方的鎮壓。（路透）

示威群眾將警方發射的煙霧彈投擲回去。（法新社）