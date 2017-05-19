疑降落不慎 傳香港TVB主席搭直升機意外墜海

2017-05-19 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港「電視廣播有限公司」（TVB）主席陳國強，傳出在挪威搭乘直升機意外墜海，獲救後送往醫院治療，目前已出院。

綜合香港媒體報導，5月10日挪威卑爾根一架直升機，準備降落在一艘豪華遊艇時疑似操作失誤，整架直升機摔落海中。

機上1名駕駛與2名乘客共3人皆獲救，其中一人傳為62歲的TVB主席陳國強，送醫治療後已經出院，但另一名華人乘客傷勢嚴重，仍在醫院治療中。

港媒指出，因其中一名乘客姓名為「Charles」，與陳國強英文姓名相同，加上該艘遊艇為「Fancy Style Investments」擁有，而香港德祥地產在2012至2013年的財報中顯示，持有「Fancy Style Investments」50%的股權，陳國強又是德祥地產的主要股東，因此推測意外墜海的就是陳國強。