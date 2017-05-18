調查川普「通俄門」 美司法部派出FBI前局長

美國司法部今天任命聯邦調查局前局長穆勒為特別檢察官，持續調查俄國是否介入去年總統大選。（歐新社）

2017-05-18 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米日前在調查俄國是否介入去年總統大選時，卻遭到美國總統川普開除，有外媒報導指出，美國司法部今天任命聯邦調查局前局長穆勒（Robert Mueller）為特別檢察官，持續調查俄國是否介入去年總統大選。

綜合外媒報導，司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）今天任命穆勒為特別檢察官，調查有關俄國介入總統大選以及可能和川普競選團隊勾結的疑慮。美國總統川普得知司法部的任命消息後也表示，他歡迎這項新的人事命令，他認為這會證明自己的競選團隊沒有和外國政府共謀。

穆勒在2001年到2013年間擔任第12任美國聯邦調查局長，一般FBI局長為10年任期，穆勒任期屆滿後，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）要求他留下來，直到指派前FBI局長柯米為止。