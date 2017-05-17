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沒有灰色地帶 美國：不是支持北韓、就是支持我們

2017-05-17  15:58

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於14日再度試射導彈，聯合國對此召開緊急會議因應。有鑑於部分成員國不遵守聯合國對北韓的制裁，美國駐聯合國大使海利喊話，「不是支持北韓，就是支持我們。」

綜合外媒報導，聯合國在當地時間週一召開緊急會議，譴責北韓最新一波試射飛彈的行為，並主張提出新制裁。而在週二的閉門會議之前，海利撂下重話，「如果你正在支持北韓，那我們會把你揪出來，我們會確定所有人知道你是誰，也會將這些制裁加諸到你身上。」

北韓於14日成功試射「火星十二型（Hwasong-12）」中長程飛彈，高度達到2111.5公里、飛行距離787公里，且飛彈再入大氣層後仍能與地控中心保持通訊。南韓情報官員認為，這是北韓飛彈技術的重要進展。

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  • 海利向聯合國成員喊話，「不是支持北韓，就是支持我們。」（路透）

    海利向聯合國成員喊話，「不是支持北韓，就是支持我們。」（路透）

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