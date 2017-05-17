沒有灰色地帶 美國：不是支持北韓、就是支持我們
2017-05-17 15:58
〔即時新聞／綜合報導〕北韓於14日再度試射導彈，聯合國對此召開緊急會議因應。有鑑於部分成員國不遵守聯合國對北韓的制裁，美國駐聯合國大使海利喊話，「不是支持北韓，就是支持我們。」
綜合外媒報導，聯合國在當地時間週一召開緊急會議，譴責北韓最新一波試射飛彈的行為，並主張提出新制裁。而在週二的閉門會議之前，海利撂下重話，「如果你正在支持北韓，那我們會把你揪出來，我們會確定所有人知道你是誰，也會將這些制裁加諸到你身上。」
北韓於14日成功試射「火星十二型（Hwasong-12）」中長程飛彈，高度達到2111.5公里、飛行距離787公里，且飛彈再入大氣層後仍能與地控中心保持通訊。南韓情報官員認為，這是北韓飛彈技術的重要進展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 中國全力打造一帶一路？被爆其實投資逐年下降
- 歐盟拒絕一帶一路 外媒：是中國的殖民事業
- 美︰絞死逾萬政治犯 敘國焚屍滅跡
- 少年創64公克衛星比手機還輕 驚艷NASA將發射升空
- NAFTA重談 墨：川普可望下週通知國會
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 世大運「活動式游泳池」啟用 體育館直接變成泳池
- 豬哥亮曾退200萬片酬 扭轉「唯利是圖」印象
- 白冰冰靈堂哀悼 憂心豬哥亮么兒學費
- 拍攝技巧大公開！台北市公園就能看到螢火蟲
- 富邦媒股東會通過配息8元 持續強化消費體驗
- 歐利尼克「漂白」殊死戰當功臣
- 租千萬超跑麥拉倫 撞飛前輪300萬飛了
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 老母還沒原諒豬哥亮？謝金燕被逼消失豬哥亮靈堂
- 國民黨主席選票印製好 投票所貼「投票警示」防弊
- 市府採光罩整修 耐17級強風
- 首次要看棒球賽 107歲嬤感動落淚
- 保險白領轉行當農夫 溫室種植無花果闢藍海
- 經國臨時轉運站 明年4月啟用
- 未投保機車強制險攀升 原因是…
- MiLB》勝投自己打！王維中本季首勝、首安開張
- 研究蝙蝠、布袋戲 北港高中全國競賽爭光
- 終結連4升 新台幣收30.14元
- 狼師效應 補習班揪團辦良民證
- 怪年輕人不買股 金管會被噓爆
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
- 梅雨到 石門水庫進帳1500萬噸
- 《國際現場》福特擬裁全球10%員工
- 隆詩情侶鞋曬愛 刻意護肚疑懷孕
- 黨主席選舉馬未站台 洪秀柱：我沒邀請
- 遭查獲用過期原物料 知本金聯世紀酒店總監出面道歉
- 禁用巴拉刈 萬丹紅豆農憂成本增
- 【愛讀書】 《人生複本》
- MLB》沙胖6.2局好投 助洋基輕取皇家
- 加嚴稽查改裝排氣管噪音車 朱立倫臉書被灌爆
- NBA》湖人又抽到榜眼籤 多支球隊尋求交易羅素
- 防止谷阿莫脫產 片商集資假扣押大反攻
- MLB》急停躲過觸殺 總仔讚嘆：沒看過這種閃法（影音）
- 五月天8+1獎大贏家 喊話「每個人都有自己的遺珠之憾」
- 稀有700公斤巨口鯊觸網 饕客全下肚
- 兩個月大漲7％ 瑞銀籲：英鎊兌美元勿追高
- 排球》世界聯賽20人名單出爐 黃培閎不意外落選
- 豬哥亮喜劇電影成空 長眠地為帝王穴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：沒有灰色地帶 美國：不是支持北韓、就是支持我們
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分