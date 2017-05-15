病毒全球肆虐 微軟總裁：各國囤積漏洞情報

勒索病毒「想哭」（WannaCry）利用微軟系統漏洞，進行網路攻擊。（美聯社資料照）

2017-05-15 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕最近在全球肆虐的勒索病毒「想哭」（WannaCry），在中國發現新變種病毒，不僅取消「終結開關」（Kill Switch），傳播速度更快。微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，世界各國政府囤積資安漏洞情報，應該就此次事件視為「警訊」。

「各國政府應該把這次攻擊的警訊。」史密斯在部落格上表示，此次攻擊被普遍資安人員認為，可能是從美國國家安全局（NSA）中竊取，這也就顯現各國政府囤積許多資安問題。

史密斯說，微軟在確定系統有漏洞後，雖然已經在3月14日發布安全更新修補這項漏洞，但全球仍有許多用戶未即時更新系統版本，讓醫院、企業、政府和家庭電腦都受到了影響。

「作為一家技術公司，微軟具有第一責任，解決這些問題。」史密斯說，用戶應該確保定期更新系統，微軟超過3500資安工程師已經日以繼夜協助微軟用戶，應對病毒攻擊。