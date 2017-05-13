小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國

WanaCrypt0r 2.0肆虐全球。（圖擷取自Malware Hunter Team）

2017-05-13 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕如果在使用Windows XP 、Windows Vista、Windows 7的用戶，請盡快將電腦系統更新。目前名為「WanaCrypt0r 2.0」的勒索病毒席捲全球，包括英國、西班牙、俄羅斯、日本、台灣等99國遭受攻擊，英國的醫療系統在受到攻擊後，電腦停止運作，被迫要將病人轉移醫院。

綜合媒體報導，「WanaCrypt0r 2.0」透過Windows系統漏洞，進行大規模攻擊，並且會將加密的檔案副檔名都會變更為「.wncry」，並會向受害用戶勒索價值300至600美元不等的比特幣（約新台幣9000元至18000元）。目前受到攻擊的電腦作業系統以Windows 7為最大宗，針對不常更新電腦的用戶，進行系統漏洞攻擊，如果電腦系統未更新3月份微軟的重大更新（2017年3月14日發布），不要貿然打開電腦，如要打開電腦，請先拔除網路線。

據防毒軟體公司Avast Software指出，從12日下午3時起中毒數量大幅攀升，在數小時內就有5.7萬宗攻擊個案。

根據資安網站Malware Hunter Team的資料顯示，目前受到嚴重攻擊的國家，依序為俄國、台灣、西班牙、烏克蘭、日本。據了解，俄羅斯當地的銀行也中招，台灣則是第二大受災國。

英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）表示，許多醫院受到攻擊，電腦無法作業，只好被迫將重症病患送往其他未受感染病毒的其他醫院。英國首相梅伊（Theresa May）表示，這是一起國際性的網路攻擊。

這次台灣許多網友也中病毒，紛紛在網路上表示，「我也中了...今天晚上明明只看PTT和Youtube耶」、「我被勒索0.486比特幣」、「接上網路就會中獎，就算放在那邊不動也是」、「最慘的還是台灣，第二重創國」、「下午中招，忙到現在還在善後，有夠缺德」、「畢業論文被鎖住真的不能忍」等。