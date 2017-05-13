小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
WanaCrypt0r 2.0肆虐全球。（圖擷取自Malware Hunter Team）
〔即時新聞／綜合報導〕如果在使用Windows XP 、Windows Vista、Windows 7的用戶，請盡快將電腦系統更新。目前名為「WanaCrypt0r 2.0」的勒索病毒席捲全球，包括英國、西班牙、俄羅斯、日本、台灣等99國遭受攻擊，英國的醫療系統在受到攻擊後，電腦停止運作，被迫要將病人轉移醫院。
綜合媒體報導，「WanaCrypt0r 2.0」透過Windows系統漏洞，進行大規模攻擊，並且會將加密的檔案副檔名都會變更為「.wncry」，並會向受害用戶勒索價值300至600美元不等的比特幣（約新台幣9000元至18000元）。目前受到攻擊的電腦作業系統以Windows 7為最大宗，針對不常更新電腦的用戶，進行系統漏洞攻擊，如果電腦系統未更新3月份微軟的重大更新（2017年3月14日發布），不要貿然打開電腦，如要打開電腦，請先拔除網路線。
據防毒軟體公司Avast Software指出，從12日下午3時起中毒數量大幅攀升，在數小時內就有5.7萬宗攻擊個案。
根據資安網站Malware Hunter Team的資料顯示，目前受到嚴重攻擊的國家，依序為俄國、台灣、西班牙、烏克蘭、日本。據了解，俄羅斯當地的銀行也中招，台灣則是第二大受災國。
英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）表示，許多醫院受到攻擊，電腦無法作業，只好被迫將重症病患送往其他未受感染病毒的其他醫院。英國首相梅伊（Theresa May）表示，這是一起國際性的網路攻擊。
這次台灣許多網友也中病毒，紛紛在網路上表示，「我也中了...今天晚上明明只看PTT和Youtube耶」、「我被勒索0.486比特幣」、「接上網路就會中獎，就算放在那邊不動也是」、「最慘的還是台灣，第二重創國」、「下午中招，忙到現在還在善後，有夠缺德」、「畢業論文被鎖住真的不能忍」等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 伊波拉死灰復燃 WHO證實剛果再傳3死亡病例
- 印尼穆斯林 下一「擊」瞄準華人
- 歐蘭德優退 月領平民十倍薪
- 《中英對照讀新聞》South African police minister scolds driver online 南非警政部長上網罵駕駛人
- 關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 歐股收紅 續創新高
- 農藥巴拉刈 最快7月禁用
- 男籃菁英對抗賽 竹市體育館27日開打
- 【愛的感謝狀】她用雙手守護我們家
- 美巡賽選手錦標賽》賈西亞一桿進洞 賽史第8人
- 【朵朵小語】
- 念母情深 回收塑膠袋做康乃馨
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 鋒面通過天氣不穩 6縣市大雨特報！
- 綠衫軍拒再「客」套 巫師全力看家
- 鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契
- 蔡英文：ＷＨＡ不應政治考量 排除台灣
- 湯姆熊割喉案受害家屬：變相昭告殺小孩免判死
- 甲類場所 新北消防局：每半年須安檢申報
- 彭政閔關鍵盜壘 兄弟逆轉悍將
- 回復傳統領域 海岸可申請原民保留地
- 「10分」難堪閉幕 哈登：我負責
- 快取寶機台電費運費 北捷買單
- 彰縣救溺竿 一年被A30支
- 強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」
- 美國隊長失戀囉 13號特工歡喜被套牢
- 影后《結婚》新郎落跑 慘遇史上最假小三
- 給媽媽的一封信 戒毒少年獲徵文首獎
- 阿綱激動 千場時刻是大餅的球
- 狠殺小燈泡 凶手逃死
- 性侵案頻傳太嚇人 林依晨生子計畫要ＸＸ
- 《亞洲花式撞球錦標賽》球王殺手螺雷 締亞錦三連霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 WHA attendance possible: WHO
- MLB》歷經種族歧視風波 瓊斯捐60萬做公益
- 農地申建羽球館 竟開家具行
- 《亞洲花式撞球錦標賽》南韓正妹李佑珍 奪雙冠作生日禮
- 陳星聲明無破綻？ 律師找到這點可論罪
- 《中國棄團體賽》世大運影響雙城論壇？ 柯：客隨主便
- 原小巨蛋用地 將規劃兒童樂園、VR、AR體感中心
- 台灣茶飲挺進印尼
- 自由廣場》維持不了現狀
- 傻眼！ 防登革熱 永康公園跌水池被填平
- 自由廣場》廠商拚經濟 垃圾無處去
標題：小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email