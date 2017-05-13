伊波拉死灰復燃 WHO證實剛果再傳3死亡病例

世界衛生組織（WHO）12日宣布，西非國家剛果爆發伊波拉（Ebola）疫情，目前已確認有3人死亡。示意圖。（資料照，歐新社）

2017-05-13 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，世界衛生組織（WHO）12日宣布，西非國家剛果爆發伊波拉（Ebola）疫情，目前已確認有3人死亡。

外媒報導指出，WHO宣布，剛果民主共和國上月就出現首例感染病例，上月大約22日時確認，在該國東北部的下韋萊省（Bas-Uele province）有9人出現出血熱的症狀，疑似伊波拉的感染病例；到本月12日為止則已知有3人死亡，WHO為此表達高度重視。

WHO的發言人提到，目前疫情爆發的地區較為偏遠，算是不幸中的大幸，並強調WHO會秉持嚴肅的態度認真看待疫情。