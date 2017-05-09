男大生逛藝術展隨手放了顆鳳梨 隔天竟變成展品

英國大學生之前將一顆鳳梨丟在藝術展台後離去，沒想到隔天這顆鳳梨被館方放進玻璃展示櫃裡。（圖擷自DailyMail）

2017-05-09 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位大學生之前在參觀藝術館時出於惡作劇，將一顆鳳梨丟在展台後離去，沒想到隔天回到藝術館卻發現這顆鳳梨被館方放進玻璃展示櫃裡，他還被評譽為天才。

綜合外媒報導，英國蘇格蘭22歲大學者格雷（Ruairi Gray）之前花1英鎊（約40元新台幣）買了顆鳳梨，並將它放進羅伯特戈登大學（Aberdeen's Robert Gordon University）的藝術展展場內。原本格雷只是想看看工作人員多久後才會將鳳梨移走，沒想到隔天回展場卻發現鳳梨已經被放進玻璃展示櫃，當成藝術品供人參觀。

在鳳梨被放入展示櫃的兩天中，共有數百位學生進館參觀，還有許多觀展的講師直言創作此作品的藝術家是位天才。格雷事後幽默表示，他從不認為自己擁有藝術天分，但他現在認為他應該有機會獲得藝術榮譽學位。