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奧地利法院裁定：臉書需刪除仇恨言論貼文

奧地利法院裁定，臉書需刪除全球仇恨言論貼文。（路透）

2017-05-09  17:20

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利法院裁定，臉書（Facebook）必須刪除被認定是仇恨言論的貼文，此裁定被認為具有國際意義，未來奧地利法律也適用於控告此社群網站的訴訟。

綜合外媒報導，奧地利綠黨的領導人過去受臉書假帳號困擾，因此提出此案，最近法院裁定，不只在奧地利，全世界帶有仇恨言論的臉書貼文都不得不刪除。目前臉書還未對此案評論。

《BBC》報導，這項裁定被認為是對抗社群網站平台的人士的勝利；維也納法院也表示，臉書應該刪掉對奧地利綠黨領導人格拉維施尼格（Eva Glawischnig）的任何仇恨言論，並說臉書可以輕鬆執行此過程。

格拉維施尼格的律師溫德海格（Maria Windhager）表示，臉書過去宣稱只能透過加州或愛爾蘭法院對其提出訴訟，裁決推翻了臉書說法。一名綠黨立委則說，臉書不能說自己只是平台，他們必須承擔其中的責任。

臉書過去曾表示，將僱用3000人來專職處理仇恨言論，停止虐待兒童和自我傷害在網站上播出。谷歌（Google）也曾表示，其搜尋引擎的變化，可以助於阻止假消息傳播和仇恨言論。

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