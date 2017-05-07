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想愛愛沒時間？ 「懶人打砲機」讓你省時又省力

國外搞笑團體「The Kloons」po出1段影片，片中男女戴上自動性愛機器，就可以自動嘿咻，同時可以邊用電腦、邊看書等，省時又省力。（圖擷自「The Kloons」臉書粉絲團）

2017-05-07  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕現代人工作繁忙壓力大，下班回家後想要和另一半愛愛，可能沒時間或是沒有多餘的體力，國外搞笑團體「The Kloons」就搞KUSO設計了一個自動性愛機器「懶人打砲機（Lazy Lovers）」，情侶們只要一起穿上它，就能自動嘿咻，省時又省力，這部KUSO的設計影片貼出後，吸引了超過2千萬人次觀看。

「The Kloons」日前在臉書粉絲團po出一支影片，展示了「懶人打砲機」的用法，透過液壓自動擺動，使用者們除了躺著之外什麼都不用做，可以邊看電視、滑手機、打電腦等等，想要什麼深度、角度、速度都可以自由選，更有「電鑽模式」；而為避免機器帶來太大的震撼以致樂極生悲，還貼心的附了頸部護套，讓使用者不會受傷。事後「懶人打砲機」還能丟進洗碗機裡清潔，相當方便。

這段影片才推出沒幾天，已經吸引超過2千萬人次瀏覽，國外網友紛紛留言，「可以自動停止嗎？否則香腸會被壓扁」、「不小心放錯洞可以停止嗎？」、「既然都是懶惰愛人了，搞不好連穿上它都懶」。台灣網友則表示，「打炮還有自動的喔 有創意」、「有插錯洞的風險」、「感覺就是拿來虐待人的」。

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  • 片中的「懶人打砲機」能丟進洗碗機裡清潔，相當方便。（圖擷自「The Kloons」臉書粉絲團）

    片中的「懶人打砲機」能丟進洗碗機裡清潔，相當方便。（圖擷自「The Kloons」臉書粉絲團）

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