不爽太極遭辱 企業家4380萬徵才KO徐曉冬
2017-05-05 23:36
〔即時新聞／綜合報導〕徐曉冬與武林人士之間的鬥爭越演越烈，連知名民間企業蘋果醋「天地壹號」、有「廣州豬肉大王」的大老闆陳生也不爽徐某侮辱太極的說詞，懸賞1000萬元人民幣（約新台幣4380萬元），徵才KO徐曉冬，目前已吸引眾路好手爭相報名。
綜合媒體報導，大老闆陳生表示，自己一直對中國傳統武術存有敬畏之心，身邊諸多好友也有在學習太極修身養性，更別提中國千萬多名太極愛好者，也是因為如此，讓他對於徐曉冬的囂張與跋扈十分厭惡。陳生更嗆徐某不配稱作「格鬥狂人」，應該是「瘋人」才對。
1000萬人民幣的格鬥獎金，將分為5場進行，每場獎金為200萬人民幣（約新台幣870萬），贏家可得150萬（約新台幣653萬），輸者也能拿50萬（約新台幣217萬），勝敗皆有賞，如果是徐曉冬勝出他也會頒發獎金給他。
陳生表示：「此舉目的為發動武術大家展示中華武術的博大精深，實乃尊嚴之戰，相信不會有人真的為了50萬元錢放棄尊嚴去上擂台躺著。」，消息一出立刻有武林中人發出私訊，有的舉薦自己師傅，有的要求組隊參戰，回應熱烈。
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