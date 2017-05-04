挺台灣參與WHA！加國說重話「排除恐有反效果」

哈德強調，若WHA把台灣排除在外，可能會造成反效果。（圖擷取自哈德推特）

2017-05-04 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣是否能參與世界衛生大會（WHA），外界都等著看，加拿大政府則喊話，若台灣被排除在外，會對全球衛生體系造成「反效果」。

WHA將在瑞士日內瓦舉行，台灣至今還是未收到邀請，總統蔡英文連日更在推特發聲，除了分享台灣在國際醫療上的貢獻，也盼國際社會給予支持。

台灣是否參與WHA議題，昨天也在加拿大參議院討論，加拿大參議院政府代表哈德（Peter Harder）接受議員質詢時表示，加拿大一直都支持台灣參與那些「少了台灣就有損全球利益」的國際組織。

哈德進一步解釋，加拿大注意台灣從2009年以來，都是以觀察員身分參加WHA，加國政府也認為，台灣持續參與是符合全球衛生社會利益。

哈德強調，若WHA把台灣排除在外，可能會造成反效果，若再發生像2003年SARS傳染疫情，全球衛生體系將出現「鴻溝」。