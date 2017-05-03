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遊奈良小心！外國遊客遭鹿攻擊 87％為中國人

2017-05-03  20:56

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人都喜歡到日本旅遊，有不少人更是把前往奈良餵鹿列為必備行程。近日，日本奈良縣政府統計，2016年外國遊客遭鹿咬傷的人數為88人，且有超過87%為中國人。

根據日本《每日新聞》報導，日本奈良縣政府統計，2016年於奈良公園被鹿攻擊而受傷的人數高達121人，較前年度多出29人，為史上最高。121人中超過7成、88人為外國人，較2013年度的12人高出7倍以上。大多數是在餵食鹿仙貝時所造成的。

根據奈良公園事務處所提供的資訊指出，88名外國遊客中有77人為中國人，大多數為輕傷，另外遭鹿強烈撞擊而受傷者共10人、傷口須縫合者為6人、骨折則為1人。

針對此一狀況奈良政府表示，為防範類似情形劇增，將於公園內多設置告示牌，希望旅客能快樂出門，平安回家。

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  • 2016年外國遊客遭鹿咬傷的人數為史上最高，且有超過87%為中國人。（圖擷自每日新聞）

    2016年外國遊客遭鹿咬傷的人數為史上最高，且有超過87%為中國人。（圖擷自每日新聞）

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