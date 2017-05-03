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為何邀戰魏雷？ 「格鬥狂人」徐曉冬：報仇

2017-05-03  14:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬日前邀約「太極宗師」魏雷對戰，僅花10餘秒就將魏雷KO，頓時聲名大噪，許多武術高手紛紛向徐曉冬下戰帖，儼然成為一場「武林大戰」。不過徐曉冬在接受專訪時透露，和魏雷對戰的原因，是出自於魏雷公布他的手機號碼等個資，所以找魏雷「報仇」。

根據中國《新浪網》報導，徐曉冬指出過去曾邀請魏雷來上他的直播節目，除了魏雷之外，也邀請另外一位太極高手來，但因為魏雷和此人關係不好，所以魏雷最後沒有上節目，更曝光自己的手機號碼等個資。徐曉冬對此無法忍受，他直言：「這讓我非常生氣，後來我就決定，你既然不給我留餘地，我也不給你留餘地，所以這也是出於報仇，這是實話，我沒有那麼高瞻遠矚。」

徐曉冬被問到「你打假的目標是什麼」，他回應：「傳統武術99%是假的，只有1%是真的，現在中國武林存在假、吹、騙。」徐曉冬也強調：「打架不要說那麼高尚，功夫就是打架，誰要說武術是修身養性，那就不要再說防身，以防衛打人為主又要健身養生那就是不對，因為你就是假的。」

提到自己被稱為「格鬥狂人」，徐曉冬則笑說：「我不狂還有那麼多粉絲嗎？我覺得他們（武術高手）就是假的，我必須要打。」

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  • 徐曉冬透露和魏雷對戰的原因，是因魏雷公布他的手機號碼等個資，所以要找魏雷「報仇」。（圖擷取自微博）

    徐曉冬透露和魏雷對戰的原因，是因魏雷公布他的手機號碼等個資，所以要找魏雷「報仇」。（圖擷取自微博）

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