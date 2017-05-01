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150噸巨石滾落砸破公路大洞 貨車司機急煞閃過

中國滬蓉高速公路發生落石意外，2塊分別重達150噸的巨石先後滾落到高速公路面上，將路面砸出大洞。（圖截自網路）

2017-05-01  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日傳出巨石滾落公路的意外，有外媒報導指出，滬蓉高速公路於28日中午發生落石意外，2塊分別重達150噸的巨石先後滾落到高速公路面上，將路面砸出大洞，其中還有一輛貨車險被巨石壓到，所幸及時煞車才躲過。

據《重慶日報》報導，當地交通執法隊員表示，這起意外發生在來往上海到成都的滬蓉高速公路，2塊分別重達150噸的巨石從山坡滾落後彈到公路車道上，其中一塊巨石還把路面砸破大洞，所幸案發時沒有車輛經過，沒造成任何人受傷。

但從網路流傳的影片可以看到，當公路左邊山坡滾下第一塊巨石道路面後，不到數秒的時間，又有另一塊巨石也從山坡滾下，一輛貨車緊急煞車才得以躲過，場面相當驚險。

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  • 其中還有一輛貨車險被巨石壓到，所幸及時煞車才躲過。（圖截自網路）

    其中還有一輛貨車險被巨石壓到，所幸及時煞車才躲過。（圖截自網路）

  • 2塊分別重達150噸的巨石從山坡滾落後彈到公路車道上，所幸沒造成任何人受傷。（圖截自網路）

    2塊分別重達150噸的巨石從山坡滾落後彈到公路車道上，所幸沒造成任何人受傷。（圖截自網路）

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