別再「闖紅燈」啦！ 法國用這招警惕行人
2017-04-30 18:09
民眾被嚇後會看到自己的驚恐表情。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）日前用互動式廣告看板，警惕吸菸者戒菸。最近法國也用類似技術，在巷口裝設互動螢幕，只要有民眾闖紅燈，就會用巨大煞車聲嚇人，還會拍下路人的驚恐表情，藉此呼籲民眾遵守交通規則。
綜合外媒報導，法國「Serviceplan」公司最近在一處巷口設立互動裝置，用動作偵測器偵測闖紅燈的行人，只要觸發偵測器就會發出巨大煞車聲，隨後拍下民眾驚恐表情，有人被嚇到直接將滑板車丟在路邊。
該看板除了會放上民眾的驚恐表情，底下還會寫下警語「別考驗生死！檢視燈號安全通過才是上策。」
這項計畫為「Serviceplan」進行的一個實驗，這些民眾被拍下的照片將被製成海報，預計在5月15至28日張貼宣傳。「Serviceplan」表示，希望透過此方式，警惕行人好好遵守交通規則。
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