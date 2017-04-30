美國2017最差工作 記者名列第一
2017-04-30 18:10
〔即時新聞／綜合報導〕美國徵才網站CareerCast，調查200個常見的工作職位，發現2017年最差職業的前10名，依序為記者、廣播員、伐木工、職業軍人、除蟲工人、DJ、廣告業務員、消防員、零售業員工、計程車司機。
據《CNBC》報導，評比最差職業的標準有好幾個，包括薪資中位數、未來幾年內的預期就業增長、競爭能力，所需工作量、安全隱憂和壓力。在綜合評量下，記者年薪中位數是3萬6360美元（約新台幣109萬元），工作成長率是負9%。
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