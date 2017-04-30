蛇在哪裡找得到嗎？ 網友看到快脫窗...

在這張照片裡有一條蛇，請找找看。（圖擷自《Bored Panda》）

2017-04-30 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名昆蟲學系學生Helen，在推特上傳了一張林地裡佈滿枯葉的照片，詢問民眾們是否可以在裡面找到一條蛇，接著這張照片便在網路上瘋傳，許多外國網友看到眼睛快脫窗才找到，連連直呼「好難！」

外媒《Bored Panda》報導此事，並將新聞轉到自家的臉書專頁上，許多網友都摩拳擦掌地上陣嘗試，結果有人看到眼花撩亂，感嘆自己最後竟然找到5條蛇；還有人坦言真的找不到蛇到底在哪裡，某位網友甚至恍神到看到照片裡有隻貓咪。

一些網友則信心滿滿地指出位置，例如右上角、照片上方的樹枝處等等，但其實都是錯的，因為那條蛇就在相片正中央，真的需要一點眼力才看得出來！