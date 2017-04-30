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什麼事都沒發生！挪威「慢電視」超夯

挪威國家廣播公司（NRK）推出慢電視「馴鹿遷徙篇」（Reinflytting – minutt for minutt）。（圖擷取自NRK臉書）

2017-04-30  10:58

〔即時新聞／綜合報導〕挪威國家廣播公司（NRK）推出「馴鹿遷徙篇」節目（Reinflytting – minutt for minutt），從4月24日開始以馬拉松式7日全程紀錄、一刀未減，而這種慢電視（Slow TV）模式的節目受到挪威人喜愛。

「馴鹿遷徙篇」節目聯播7天

綜合媒體報導，每年春季馴鹿會展開200公里的遷徙，預計會耗時5到7天，電視台出動了20多名工作人員和空拍機跟拍近1500隻馴鹿，另外還在一隻馴鹿上裝設GoPro攝影機，節目偶而搭配節奏緩慢的挪威音樂，主持人幾乎不說話，畫面常常只呈現大自然與馴鹿，有挪威網友在NRK官網評語說：「什麼事都沒發生，這種節目最棒！」

NRK企劃負責人表示，慢電視提供人一種獨特的經驗，感受到存在於時間和空間的真實感覺。他不認為這是挪威的獨特現象，「挪威人的步調並不是很慢，應該是第一次看到，而且是他們所關心的事，所以就會專心觀看。」

2009年NRK推出慢電視「卑爾根鐵道篇」，吸引約125萬挪威人觀看，紀錄長達7小時火車行駛；2011年的「海達路德郵輪篇」，紀錄134小時的北極遊輪之旅，有320萬挪威人收看，並獲得金氏世界紀錄最長直播紀錄片；其他還有12小時的壁爐燒柴、12小時半的織毛線、24小時的釣鮭魚等，都受到挪威人歡迎。

相關連結請見：

Reinflytting – minutt for minut

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  • 每年春季馴鹿會展開200公里的遷徙，預計會耗時5到7天。（圖擷取自NRK臉書）

    每年春季馴鹿會展開200公里的遷徙，預計會耗時5到7天。（圖擷取自NRK臉書）

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