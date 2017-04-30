什麼事都沒發生！挪威「慢電視」超夯
2017-04-30 10:58
挪威國家廣播公司（NRK）推出慢電視「馴鹿遷徙篇」（Reinflytting – minutt for minutt）。（圖擷取自NRK臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕挪威國家廣播公司（NRK）推出「馴鹿遷徙篇」節目（Reinflytting – minutt for minutt），從4月24日開始以馬拉松式7日全程紀錄、一刀未減，而這種慢電視（Slow TV）模式的節目受到挪威人喜愛。
「馴鹿遷徙篇」節目聯播7天
綜合媒體報導，每年春季馴鹿會展開200公里的遷徙，預計會耗時5到7天，電視台出動了20多名工作人員和空拍機跟拍近1500隻馴鹿，另外還在一隻馴鹿上裝設GoPro攝影機，節目偶而搭配節奏緩慢的挪威音樂，主持人幾乎不說話，畫面常常只呈現大自然與馴鹿，有挪威網友在NRK官網評語說：「什麼事都沒發生，這種節目最棒！」
NRK企劃負責人表示，慢電視提供人一種獨特的經驗，感受到存在於時間和空間的真實感覺。他不認為這是挪威的獨特現象，「挪威人的步調並不是很慢，應該是第一次看到，而且是他們所關心的事，所以就會專心觀看。」
2009年NRK推出慢電視「卑爾根鐵道篇」，吸引約125萬挪威人觀看，紀錄長達7小時火車行駛；2011年的「海達路德郵輪篇」，紀錄134小時的北極遊輪之旅，有320萬挪威人收看，並獲得金氏世界紀錄最長直播紀錄片；其他還有12小時的壁爐燒柴、12小時半的織毛線、24小時的釣鮭魚等，都受到挪威人歡迎。
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 胸前只貼OK繃... 讓新崛江暴動的辣妹被找到了！
- 2個問題！女神梁芸菲掰了混血兒
- 奧運金牌加持 田徑亞巡賽 台北站閃星光
- 男神就在你身邊！粉絲吃飯撞見金宇彬申敏兒約會
- 小孩睡得好 一暝大一吋
- 病友霸凌 3女壓1女頭浸水桶
- 代表台灣！黃子佼吐連日主持孔劉活動心聲...
- 女作家爸爸痛哭 陳芳明：我也禁不住淚下...
- 自由廣場》（李筱峰專欄）你來兮乎？
- 新加坡警方掃黃 按摩妹變身「美少女戰士」
- 網球》不敵法國好手 莎娃斯圖加特止步4強
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- MLB》諾瓦完投完封飆7K 海盜大勝馬林魚
- 泡泡尿不一定就是蛋白尿 做檢查更安心
- 仁愛路改雙向 柯：不喜歡就照舊
- 裘莉後悔了 夏天搬家當小布厝邊
- 一例一休爭議 工總「白皮書」擬提「放寬」新建議
- 國民黨重北輕南？ 詹啟賢：選南部人當黨主席
- 6.2局失1分吞敗 林樺慶先發「最長一役」
- 北韓搗彈 東京地鐵首度停駛
- 前瞻城鄉建設上千億 蕭美琴：協助爭取
- 澎湖遊艇觸礁沉沒 71人全數獲救
- 《謠言終結站》土雞蛋比較營養？ 專家︰都一樣營養
- 漏油整治仍做加油站 百人陳情
- MLB》響尾蛇再損一投 米勒肘傷嚴重決定動刀
- 高英軒激戰楊謹華 狂秀手技
- 男裸下半身闖超商 翹腳打手槍嚇壞女店員
- 美魔女誆貴婦團 誘投資期貨6900萬
- 自由廣場》羈押庭夜訊，何須全禁？
- 加油再等等 台塑化：週一汽柴油降5角
- 首批北門街招 最快六月合法
- NBA》老大傳說再添一筆！高中Kobe1對1完勝大學冠軍隊（影音）
- 壯圍抽水站蓋不蓋 鄉代槓縣府
- 來台vs.攻台 他把鄭成功變反派了
- 台南鐵馬元氣站 解決各種疑難雜症…
- 〈生活停看聽〉不愛打掃 卻愛買工具
- 戴資穎亞錦賽爭冠 今日賽事預告與轉播
- 八三么放聲挺 郭阜林一聽上癮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：什麼事都沒發生！挪威「慢電視」超夯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分