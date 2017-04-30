假冒台灣廣達 立陶宛男子詐騙Google及Fb1億美元
2017-04-30 08:59
破獲網路詐騙案，台灣廣達成為被假冒對象。（資料照，記者卓怡君攝）
〔即時新聞／綜合報導〕網絡詐欺日益猖獗，據報導，美國日前破獲一起網路詐騙案，一名立陶宛男子在該國註冊一個跟台灣廣達一樣名字的公司，再以釣魚手法成功詐騙，兩年內共騙取Google及Fb約一億美元。
綜合媒體報導，根據美國司法部3月份公布的一份起訴書，這名叫埃瓦爾達斯．里馬索斯卡斯的立陶宛男子，利用跨國商務電子郵件詐騙，他是先在該國註冊一家與台灣廣達同名的公司，並以這家公司名義在立陶宛和塞浦路斯開設銀行帳戶；並向Google及Fb的財務部發送釣魚式電子郵件，要求他們把欠廣達的貨款匯入該假廣達的銀行帳戶。
由於廣達是這兩家公司的供應商，這些發送電子郵件的網址也是偽造廣達公司的電子信箱，看上去就像是廣達員工發送；從2013年到2015年的兩年間，一共成功騙取約1億美元。
目前這名立陶宛男子已遭到逮捕，他被控詐欺、盜用他人身份及洗錢三項罪名；雖然起訴書中沒有註名受害公司名字，但是美國《財富》雜誌網站追蹤後遭證實，就是Google、Fb及台灣廣達；且受騙金額也已全數追回。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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