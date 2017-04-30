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古巴軍機墜毀山區 機上8人全數罹難

圖為與失事飛機同型的烏克蘭AN-26運輸機。（歐新社資料照）

2017-04-30  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕古巴一架軍機於當地時間29日上午，在西部阿特米薩省（Artemisa）山區墜毀，機上8人全數罹難。

綜合媒體報導，古巴軍方表示，該架失事飛機是俄羅斯製的安東諾夫AN-26運輸機，在當地時間29日上午6時38分從哈瓦那（Havana）外圍機場起飛，隨後在西部阿特米薩省一座山上墜毀，距離起飛地點約55公里。

報導提到，這架軍機是在演習中墜毀，目前古巴軍方正對墜機事件展開調查。

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